Российские специалисты проинспектируют армию Эстонии

Москва, 26 ноября. Группа российских специалистов проверит армию Эстонии. Инспекция пройдет с 26 по 29 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По словам начальника национального Центра по уменьшению ядерной опасности РФ Сергея Рыжкова, мероприятия проведут в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Он уточнил, что российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат информацию о проводимой в указанном районе военной деятельности и находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях.

Площадь района инспекции составит около 15 тыс. квадратных километров.