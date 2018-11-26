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Киев обсудит инцидент в Керченском проливе с политдиректорами «нормандского формата»

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Киев обсудит инцидент в Керченском проливе с политдиректорами «нормандского формата»

Киев, 26 ноября. Киев обсудит инцидент в Черном море, где были задержаны корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) из-за нарушения госграницы России, на встрече политдиректоров «нормандского формата» в Берлине. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Глава украинского ведомства опубликовал сообщение в микроблоге Twitter, в котором анонсировал основные темы повестки дня. Так, Киев поднимет вопрос ситуации в Черном море после провокации ВМСУ, введение миротворцев в Донбасс, где с 2014 года украинские власти проводят военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик, а также освобождение политзаключенных.

«Наши партнеры приложили много усилий для организации встречи политдиректоров Normandie4 («нормандского формата». — Прим. ФАН) в Берлине», — написал министр.

Напомним, накануне утром три украинских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

На Украине впоследствии заявили о намерении ввести в стране военное положение, этот вопрос будет рассмотрен Верховной радой в понедельник. Кроме того, в этот день пройдет по просьбе Киева экстренное заседание комиссии НАТО — Украина в связи с ситуацией в Азовском море.

Автор: Екатерина Кухарева
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