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Захарова назвала цель провокации Киева в Керченском проливе

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Захарова назвала цель провокации Киева в Керченском проливе

Москва, 26 ноября. Украинское руководство пытается отвлечь внимание от внутренних проблем в стране, устраивая провокации в Керченском проливе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, вместо того, чтобы сфокусироваться на внутренних проблемах страны – коллапсе внутренней политики, деградации экономики, коммунальных проблемах и невыполнении минских договоренностей – Киев решил отправить военные корабли в Керченский пролив и нарушить ранее применявшиеся практики прохода.

«Зачем? Для чего? Да как раз, чтобы вновь отвлечь внимание от раздирающих Украину внутренних проблем и указать на виновного во всех украинских бедах соседа», — написала Захарова в Facebook.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что провокация Украины в Керченском проливе воплощает всю политику Киева и президента Украины Петра Порошенко – «трусливую, безответственную, ведущую к усугублению ситуации на Украине».

Захарова назвала цель провокации Киева в Керченском проливе

Напомним, в воскресенье три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Тогда российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда.

Захарова назвала цель провокации Киева в Керченском проливе

Корабли ВМСУ задержаны, экипажу оказана медицинская помощь. По факту случившегося заведено уголовное дело. В понедельник по требованию России будет проведено экстренное совещание СБ ООН.

Автор: Софья Куликова
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