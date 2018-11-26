Итоги первого круга РПЛ: лидерство «Зенита», новые кумиры ЦСКА, разочарование от «Уфы»

«Зенит» уверенно лидирует с 15 очками в активе после игр первого круга чемпионата России по футболу. Петербургскому клубу не уступают «Краснодар» и ЦСКА, занимающие вторую и третью строчки соответственно. Хуже всех показал себя красноярский «Енисей».

Об итогах первого круга чемпионата России по футболу — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Без чемпионской поступи

Победитель прошлого сезона — московский «Локомотив» — стартовал в новом сезоне ужасно: сначала в матче за Суперкубок ЦСКА новой сборки оказался убедительнее «железнодорожников», после чего они столь же неубедительно начали чемпионат.

Ближе к середине дистанции дела у подопечных Юрия Семина несколько наладились, и очки стали стабильно поступать в «депо». Это позволяет команде на экваторе турнира находиться в зоне еврокубков. Задача, поставленная перед Семиным после подписания нового контракта весной, выполняется — место в пятерке «Локомотив» занимает.

Однако вопросы к игре и непростые отношения главного тренера с менеджментом клуба ставят под вопрос перспективы команды. Не в лучшей форме находятся лидеры, ставшие главными творцами победы в прошлом сезоне: особенно это касается Мануэла Фернандеша. У португальца летом заканчивается соглашение, новое ему было предложено еще весной, но с существенным понижением. Что касается новичков, то, за исключением Гжегожа Крыховяка, никому пока не удалось выйти на первые роли в московском клубе.

Глас болельщиков

В конце весны «Зенит» провел крайне необычное голосование, в котором озвучил фамилии кандидатов на пост главного тренера после того, как Роберто Манчини принял сборную Италии. Безоговорочным лидером по итогам опроса стал Сергей Семак, ранее выступавший за сине-бело-голубых, входивший в тренерские штабы петербургского клуба времен Спаллетти, Виллаш-Боаша и Луческу, и успешно зарекомендовавший себя в самостоятельной работе со скромной «Уфой».

Понять выбор российского специалиста легко: этого хотели болельщики, этого же хотели многие футболисты, да и сам Семак был готов работать прежде всего с теми, кто уже есть. Новичок в команде в итоге появился всего один — после закрытия трансферного окна команду пополнил звездный полузащитник Клаудио Маркизио. Зато по-новому проявили себя те, кто уже был в команде, и те, кто вернулся в Петербург из аренды. Это позволило сине-бело-голубым уверенно лидировать в таблице после 15 туров, опережая ближайшего преследователя, «Краснодар», на пять очков.

При этом «Зенит» пока что не может похвастаться вариативностью игры — забросы на мощных Ерохина и Дзюбу неплохо работают, но если что-то идет не так, команда испытывает проблемы. Впрочем, результат пока что есть: после трех неудачных сезонов петербургским болельщикам этого на первых порах достаточно.

Очень странные дела

Именно такой фразой можно описать все происходящее в московском «Спартаке». Болельщики возмущены решением руководства клуба отправить в отставку Массимо Карреру, под руководством которого было добыто первое за 16 лет чемпионство.

Некоторые игроки были недовольны итальянским специалистом, а руководству нужен был результат здесь и сейчас. Спасать ситуацию был призван Олег Кононов: интеллигентный специалист в короткие сроки сумел завоевать уважение большинства болельщиков желанием демонстрировать спартаковский футбол.

А игроки, по различным данным, выдохнули — в какой-то момент показалось, что руководство красно-белых пойдет на поводу у болельщиков и вернет Карреру. Впрочем, сейчас москвичи делят шестое и восьмое места, хотя и находятся недалеко от заветной тройки — до нее каких-то четыре очка.

Летний призыв

Летом ЦСКА пережил самую масштабную перестройку за последние 15 лет. Команду покинула большая группа лидеров: кто-то завершил карьеру, у кого-то закончились соглашения, а Витиньо и Александр Головин позволили «армейцам» солидно заработать на трансферном рынке. Кампания по усилению также была внушительной — за скромные 10 миллионов евро команду пополнила большая группа игроков.

И каждый из них пришелся ко двору: уже сейчас в болельщиков ЦСКА новые кумиры — Ильзат Ахмедов, Иван Обляков, Хердур Магнуссон и Никола Влашич. Главному тренеру команды Виктору Гончаренко понадобилось совсем немного времени для того, чтобы наладить игру — уже к началу сентября специалисты заговорили о том, что в игре «армейцев» стали заметны проблески.

Еще через несколько недель ЦСКА уверенно вернулся в гонку и сейчас уже на третьем месте. Отставание от «Зенита» — восемь очков; его еще можно отыграть, но самое главное, что клуб снова имеет хорошие шансы заявить о себе в Европе, гарантируя себе путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. А для ЦСКА прибыль с главного клубного турнира Европы — один из важнейших источников доходов.

Карпин — папа

«Ростов» под руководством Валерия Карпина уверенно идет в группе лидеров. Нельзя сказать, что для скромного клуба это в новинку: под началом Курбана Бердыева команда уверенно выступала в чемпионате и еврокубках, даже завоевывала медаль. Но работа бывшего генерального директора и главного тренера «Спартака» в одном лице вызывает уважение: при весьма ограниченных ресурсах «Ростов» находит возможности укрепить состав и совершенно справедливо становится очень неприятным соперником для любой команды лиги.

Важно отметить, что в вопросах стиля Карпина тяжело назвать догматиком — его команда всегда играет, исходя из соперника, и умело использует свои сильные стороны. Бесспорно, оказаться по итогам сезона даже в Лиге Европы его команде будет очень непросто, ведь уже зимой некоторые игроки могут уехать в клубы побогаче. Но сам наставник, кажется, никуда не собирается: совсем недавно он мог вернуться в «Спартак», но предпочел остаться на Дону.

Сюрприз

Поверить в то, что скромный «Оренбург» станет своеобразной сенсацией турнира, перед началом сезона было сложно. Но грамотный контроль вместе с очень глубокой тренерской работой позволили этому клубу оказаться в верхней части таблицы чемпионата.

Команда Владимира Федотова набрала столько же очков, сколько и «Спартак», — всего на один балл меньше «Ростова». Конечно, сложно представить, чтобы команда, в прошлом сезоне выступавшая в ФНЛ, сумела пробиться в еврокубки, но и зимнюю распродажу клуб устраивать не станет: зарплаты в клубе исправно платят, а футболисты в приватных беседах говорят о высоком уровне организации работы всех структур.

Остаться в живых

Перед началом сезона «Анжи» все списывали со счетов. Мало того, что у клуба большие долги и на выездные матчи команда добирается самыми необычными способами, так еще и состав, исходя из имен, было тяжело назвать боеспособным.

По итогам половины чемпионата махачкалинцы неоднократно демонстрировали мужество, благодаря которому сейчас находятся не на последнем месте и имеют все шансы спастись. Для этого, впрочем, клубу в срочном порядке необходимо найти источник финансирования. Иначе «Анжи» уже довольно скоро рискует исчезнуть с футбольной карты России.

Два разочарования

От «Уфы», которая в прошлом сезоне финишировала шестой и пробилась в Лигу Европы, ждали совсем других результатов.

Да, команду покинул главный тренер Сергея Семак и полузащитник Дмитрий Стоцкий, но в остальном состав клуба из Башкирии не претерпел существенных изменений. Зато куда-то пропала игра — неудивительно, что этот факт привел к тренерским перестановкам: место Сергея Томарова занял Дмитрий Кириченко. Сейчас «Уфа» на предпоследней строчке, и больших проблесков не наблюдается.

Еще хуже выглядит положение «Енисея». Дебютант Премьер-лиги внушительно укрепил состав благодаря банкротству «Тосно» и «Амкара» летом. Однако результаты по итогам первой половины сезона смело можно назвать неутешительными. При этом в отставку Дмитрий Аленичев отправлен не был — для многих это остается загадкой. Впрочем, по составу «Енисей» совсем не выглядит командой, которой предстоит вылететь, и, думается, после зимнего перерыва есть все основания ждать кардинально других результатов от клуба из Красноярска.