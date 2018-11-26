ЦИК Украины рассказала о выборах в условиях военного положения

Киев, 26 ноября. Центральная избирательная комиссия Украины оценила вероятность проведения выборов в условиях военного положения в стране.

Журналисты попросили ЦИК Украины ответить, возможны ли выборы в стране, если Верховная рада 26 ноября примет решение о введении военного положения. В комиссии отметили, что проведение выборов станет невозможно, однако ситуацию может изменить соответствующий указ президента.

«Могут быть варианты», — уточнили в украинской ЦИК.

Напомним, после провокации украинских военных судов в Черном море и их задержания российскими пограничниками в Киеве намерены рассмотреть вопрос о введении военного положения в стране. В 2019 году на Украине должны состояться выборы президента.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров ранее предположил, что целью провокации Киева в Черном море является «введение военного положения с перспективой отмены президентских выборов весной 2019 года».