«Проблема не в Илье, а в «Лос-Анджелесе»: Федотов прокомментировал неудачи Ковальчука

Москва, 26 ноября. Известный спортивный комментатор Сергей Федотов прокомментировал ситуацию с выступающим за «Лос-Анджелес Кингз» хоккеистом Ильей Ковальчуком, который неудачно начал сезон.

По словам специалиста, в данном случае вина за не слишком высокие результаты лежит не на Ковальчуке, а на руководстве клуба, которое просто не знает, как использовать сильные стороны хоккеиста.

«В основном все сводится к тому, что это проблема не Ковальчука, а менеджмента «Лос-Анджелеса». Я еще перед началом сезона говорил свое мнение: Илья Ковальчук по своему стилю не очень подходит «Лос-Анджелесу», то есть проблема опять же не в нем», — пояснил Федотов Телеканалу 360.

Отметим, что если на первых порах нынешнего сезона спортсмен стабильно забивал шайбы, то в последующих матчах у него началась безголевая серия, которая насчитывает уже девять игр. На данный момент Ковальчук имеет 14 очков (после 23 матчей) за 5 забитых шайб и 9 результативных передач. При этом коэффициент полезности нападающего составляет -13.