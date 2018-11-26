Путин не планирует созывать заседание Совбеза по ситуации в Керченском проливе — Песков

Москва, 26 ноября. Президент РФ Владимир Путин находится в российской столице, созыва экстренного заседания Совбеза по ситуации в Керченском проливе не будет. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет», — указал он, отвечая на вопрос, собирает ли российский лидер встречу в понедельник с членами Совета безопасности РФ.

Отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь добавил, что Путин сегодня работает в Москве.

Ранее Песков заявил, что Путин в курсе ситуации в Керченском проливе.

Напомним, ФСБ РФ ранее заявила, что корабли ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» незаконно пересекли российскую границу, не реагировали на требования сопровождавших их кораблей и катеров пограничной службы ведомства и Черноморского флота России незамедлительно остановиться, в результате они были задержаны.

На фоне произошедшего инцидента с нарушением границы РФ украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины — за 30 дней до старта кампании по президентским выборам на Украине — принял решение о введении военного положения на территории страны на два месяца. Данный вердикт еще должна ратифицировать украинская Рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 по московскому времени (16.00 по киевскому времени).

Глава Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не говорит о немедленной мобилизации, будет проведена подготовка военнообязанных первой фазы.

Ранее официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова заявила, что вопрос разграничения территориальных вод в Черном море, согласно ранее достигнутым договоренностям, должен изучаться совместно, а любое движение военных судов — согласовываться. Впрочем, Захарова напомнила, что Керченский пролив полностью попадает под суверенитет Российской Федерации.