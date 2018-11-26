В НАТО назвали дату проведения экстренного заседания с Украиной по Азовскому морю

Брюссель, 26 ноября. Экстренное заседание комиссии НАТО — Украина в связи с ситуацией в Азовском море будет созвано в понедельник по просьбе Киева. Об этом сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что Петр Порошенко и генсек Альянса Йенс Столтенберг провели телефонные переговоры, во время которых договорились о срочном созыве комиссии Украина — НАТО.

«По запросу президента Порошенко генсек решил созвать экстренную встречу комиссии НАТО — Украина на уровне послов в Брюсселе сегодня во второй половине дня, чтобы обсудить текущую ситуацию», — говорится в заявлении Альянса.

В минувшее воскресенье утром три корабля военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России, суда незаконно вторглись в территориальные воды РФ. Российские пограничники, согласно международному праву, потребовали иностранные суда остановиться и прекратить опасные маневры, однако обращение было проигнорировано. Корабли были задержаны, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Впоследствии секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что украинские власти в связи с инцидентом могут ввести военное положение. Этот вопрос рассмотрят в понедельник в Верховной раде. По мнению многих экспертов, такой шаг может быть использован Порошенко как повод для отмены предстоящих выборов и как способ привлечь внимание Запада.