Россияне объяснили Порошенко, что за провокацию в Керчи Киев заплатит Одессой и Мариуполем

Москва, 26 ноября. Украинские националисты устроили народный сход в центре Киева, они требует от властей адекватной реакции на «новый акт агрессии России» и протестуют против задержания украинских моряков, участвовавших в провокации ВМСУ в Азовском море.

Громче всех, как и всегда, ведут себя члены скандально известных объединений «Азов» и «Национальный корпус», не без их участия накануне была осуществлена попытка нападения на консульство РФ во Львове, в понедельник националисты закидали файерами и здание российской дипломатической миссии в Харькове. Националисты выкрикивают антироссийские лозунги, требуя, в частности, разорвать соглашение с Россией о совместном пользовании Азовского моря.

Депутат Рады, основатель «Азова» и лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий призвал к пикету зданий парламента и администрации президента Украины, по его мнению, Киев должен готовиться к военному ответу на действия России.

В Сети тем временем ответили и Билецкому и президенту Украины Петру Порошенко, задумавшему ввести в стране военное положение. Россияне объяснили, чем чреваты для Киева попытки дестабилизировать обстановку в Азовском море.

«Как только отгремела провокация в Солсбери, появилась провокация в Азове. Что там на очереди у ЦРУ?» — написал Ontario.

«Пусть не удивляются потере Мариуполя, Одессы и Харьковщины…» — предупредил Украину о последствиях опасных игр с РФ некто Жора Корнев.

«Порошенко понимает, что после проигранных выборов… [ему] останется недолго», — объяснил смысли украинской провокации пользователь с ником GarpunVgorb.

«Крым потеряли… Вместе с Донецком и Луганском, теперь и флот потеряли. А вот и новый Майдан — это успех», — написал Антон Андреев.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что действия украинских судов, которые были задержаны в Азовском море, — это очевидная провокация, нарушающая международные акты, в частности, устав ООН.