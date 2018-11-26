Пескову неизвестно, будут ли Путин и Трамп обсуждать инцидент с кораблями Украины

Москва 26 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал предполагать, будет ли инцидент с нарушением украинскими кораблями границы РФ в Черном море обсуждаться на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине.

«Я не знаю, давайте дождемся», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Он напомнил, что действия Украины являются "очень серьезной провокацией", которая вынесена на рассмотрение Совета безопасности ООн по инициативе России.

«А дальше, войдет ли это в повестку дня двусторонних переговоров, посмотрим», — добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что дата встречи Путина и Трампа на G20 еще прорабатывается.

Вечером 25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили российскую границу, проигнорировав требования российских пограничников, и направились к Керченскому проливу, совершая опасные маневры.

По данным ФСБ РФ, украинские корабли были задержаны. Для их остановки применялось оружие. Троим украинским военнослужащим в результате инцидента была оказана медицинская помощь. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что раненые находятся в Керченской больнице №1, их состояние оценивается не как крайне тяжелое.

В связи с ситуацией Верховная рада 26 ноября рассмотрит вопрос о введении военного положения на 30 дней на ограниченной территории.