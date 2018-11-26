Игра в войнушку с РФ обернется катастрофой: в Совфеде предостерегли США от выхода из ДРСМД

Россия сохраняет свою приверженность Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и считает готовящийся выход США опрометчивым решением, которое угрожает глобальной безопасности. Об этом заявил на брифинге в понедельник замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Замглавы МИД РФ отметил, что США вбрасывают недостоверную информацию по диалогу с РФ о ДРСМД, чтобы оправдать свое решение о выходе из соглашения.

«Россия отвергает все безосновательные и голословные обвинения со стороны США в нарушении Москвой положений ДРСМД, — сказал Сергей Рябков. — В арсенале РФ нет ракет, которые бы противоречили положениям договора».

При этом замминистра иностранных дел России отметил, что США пытаются вывести из охвата договора целый класс вооружений, которые, по сути, аналогичны ракетам малой и средней дальности. Речь идет об ударных беспилотных летательных аппаратах. Более того, Москва не исключает, что США развивают технологии баллистических ракет, запрещенных ДРСМД.

«США упорно игнорируют озабоченность России по поводу договора. Они приняли решение о выходе из него, и вопрос лишь в сроках. Для России это не стало сюрпризом», — заявил Сергей Рябков, подчеркнув, что очевидным бенефициаром развала ДРСМД является американский военно-промышленный комплекс.

Рябков добавил, что выход США из Договора спровоцирует новую масштабную гонку вооружений на новом технологическом уровне.

«Конкретные меры реагирования России на выход США из ДРСМД будут эффективными и малозатратными, — заметил замминистра иностранных дел РФ. — Учитывая деструктивную политику Вашингтона, возврат к гонке вооружений вполне реален, но Москва надеется, что до этого не дойдет и что США проявят политическую волю в возможности продолжения переговоров с Россией по стратегической стабильности».

Комментируя Федеральному агентству новостей это выступление МИД РФ, член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич заявил, что сложившуюся ситуацию с ДРСМД необходимо рассматривать в комплексе.

«Не забывайте, что США выстраивают свою экономику через военную составляющую и жестко пресекают любые попытки конкурировать с ними на мировом рынке. Вашингтон и на уничтожение конкурентов пойдет, если понадобится. Там уверены, что все должны принимать их правила игры. А Россия вышла из-под американского влияния, стала самостоятельным игроком, который может не только конкурировать с США, но и дать сдачи, и это американцев очень тревожит», — заметил сенатор.

Франц Клинцевич считает, что «санкционное давление, гонка вооружений и провокации — это парадигма развития международных отношений, которой придерживаются США».

«Они сами нарушили ДРСМД, но пытаются обвинить в этом Россию. Построили военные базы вокруг России, разместили там запрещенные Договором пусковые установки, разработали беспилотники с возможностью переноса огромного ядерного заряда, равносильные ракетам средней и малой дальности… Все, что делают США сегодня, замешано на лжи, прикрывающей будущую войну», — заявил сенатор.

Клинцевич уверен, что президенту США Дональду Трампу нужна «какая-то войнушка».