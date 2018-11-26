Российское генконсульство в Харькове забросили файерами

Харьков, 26 ноября. Территорию дипломатического представительства России в Харькове забросали файерами. Националисты в понедельник пришли к зданию российского консульства, протестуя против задержания в Азовском море судов, которые участвовали в провокации ВМС Украины.

В сторону российского консульства летели дымовые шашки, файеры и яйца. На месте дежурило большое количество сотрудников правоохранительных органов, которые, однако, не пытались помешать напавшим на консульство, пишут местные СМИ.

Как видно на фотографиях из Харькова, на территории дипломатического представительства России возникло несколько очагов возгорания, в частности, пострадало дерево.

Напомним, накануне националисты пытались атаковать и российское консульство в Киеве.