Макаревича и Прилепина пригласили войти в Общественный совет комитета Госдумы по культуре

Москва, 26 ноября. Комитет Госдумы по культуре формирует Общественный совет. Сегодня приглашения направлены 28 признанным и авторитетным представителям культуры: художникам, писателям, композиторам, музыкантам, режиссерам, актерам и продюсерам.

«Принципиальная позиция комитета состоит в том, чтобы не ограничиваться рассмотрением отраслевых законопроектов, но при поддержке Общественного совета реагировать на резонансные события, честно и вдумчиво искать пути решения проблем, влиять на духовное развитие страны», — указано в тексте.

Среди приглашенных в совет деятелей культуры: певцы и композиторы Андрей Макаревич и Земфира Рамазанова, писатель Захар Прилепин, актеры, режиссеры, руководители театров Сергей Безруков, Александр Калягин, Владимир Машков, Евгений Миронов, Никита Михалков, Владимир Хотиненко.

«Мы уверены, что именно на площадке думского комитета по культуре необходим серьезный разговор о главных болевых точках нашей жизни», — сказано в тексте приглашения, с которым смог ознакомиться корреспондент Федерального агентства новостей.

Также приглашения отправлены директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому, митрополиту Тихону (Шевкунову), главному редактору телеканала «Культура» Сергею Шумакову и другим.

В числе прочих приглашения в Общественный совет получили продюсер Игорь Матвиенко, худрук и главный дирижер Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков, советник президента по культуре Владимир Толстой, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шазназаров, специальный представитель президента по международному культурном сотрудничеству Михаил Швыдкой.