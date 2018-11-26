Забастовщики готовят «последнее предупреждение» властям Туниса

Тунис, 26 ноября. Госслужащие Туниса, которые провели масштабную забастовку 22 ноября, собираются вновь выйти на улицы в январе. Запланированную стачку в Тунисе уже назвали последним предупреждением властям.

По словам преподавателя факультета социальных наук ВШЭ Григория Лукьянова, сложившаяся ситуация — закономерный итог развития событий. Эксперт подчеркнул, что исторически профсоюзное движение было сильным в Тунисе и выступало как противовес властям страны, которые потеряли легитимность в глазах населения после революции 2011 года.

«Социальные волнения, которые сейчас происходят в Тунисе, соответствуют текущей политической модели, поскольку так и должны работать профсоюзы, отстаивать мнение доверившихся им граждан, если государственная политика не отличается эффективностью», — пояснил Лукьянов изданию «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что представляющий интересы государственных служащих Союз тунисских трудящихся провел масштабную забастовку с участием 650 тыс. человек. Решение провести забастовку было принято после провала переговоров о повышении зарплат в госсекторе.