В Петербурге полицейский спас жизнь девушке и оказался в больнице

Жители Петербурга сообщили в дежурную часть полиции о криках и шумах в парадной. Вызов поступил вечером 23 ноября около 19.00.

На указанный адрес прибыли двое участковых уполномоченных — 29-летний старший лейтенант полиции Виталий С. и его коллега.

В парадной на восьмом этаже полицейские нашли источник шума. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в этот вечер девушка в неадекватном состоянии пыталась свести счеты с жизнью. 29-летняя Елизавета И. перелезла через перила и уже собиралась прыгать в лестничный пролет, однако благодаря действиям полицейских несчастья удалось избежать.

Полицейские обхватили девушку и оттащили от перил. В момент спасения она стала биться в конвульсиях и ногами ударила старшего лейтенанта в коленную чашечку. В результате Виталию С. потребовалась госпитализация в медико-санитарную часть МВД. Врачи диагностировали у полицейского повреждение связочного аппарата и отправили пострадавшего на лечение.

После инцидента спасенную девушку доставили в городскую психиатрическую больницу №3 имени И. И. Скворцова-Степанова. О пострадавшем полицейском известно, что он служит в правоохранительных органах уже четыре года. В должность участкового уполномоченного Виталий вступил больше года назад, а в данный момент он временно исполняет обязанности заместителя начальника по охране общественного порядка в 23 отделе полиции Петербурга.