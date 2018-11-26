Бойко: Военное положение на Украине ничего не изменит, лишь отсрочит выборы

Киев, 26 ноября. Введение военного положения на Украине не будет способствовать деэскалации ситуации в районе Керченского пролива и направлено на срыв президентских выборов в стране. Об этом рассказал внефракционный депутат парламента Украины, сопредседатель межфракционного объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. По его словам, цель введения военного положения одна – это сорвать выборы главы государства на Украине.

В эфире телеканала «112 Украина» он заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко имеет низкий рейтинг среди населения.

При этом Бойко подчеркнул, что введение военного положения «ничего не изменит на Украине». По его мнению, эта мера «не вернет людей, не вернет деэскалацию в Азовском море».

Напомним, 25 ноября Украина попыталась спровоцировать Россию, три украинские корабля нарушили государственную границу РФ в Азовском море. После этого в Киеве начали обсуждать возможное введение военного положения.