Блогеры, стилисты и фитнес-тренеры — современных мам наградили национальной премией. ФАН-ТВ

В столичном отеле «Бородино» прошла четвертая церемония вручения национальной премии «День Матери в России». Организатор — компания «Пиар Индекс» — ежегодно отмечает успешных и современных мам. Цель мероприятия — привлечь внимание к проблемам материнства и детства, развитию семейных ценностей и традиций.

«Это все об истории повышения семейных ценностей. Однозначно роль матери должна быть, скажем так, возведена на пьедестал. Об этом постоянно нужно говорить и подчеркивать это, воспитывать трепетное отношение к материнству у молодого поколения», — говорит Ксения Островская, автор продюсер и режиссер проекта «День матери в России».

Премию получили представительницы самых современных профессий — дизайнеры, стилисты, фитнес-тренеры и блогеры. Екатерина Беспятых занимается своим блогом и учит молодых родителей организовывать время, ее аудитория — это более 100 тысяч подписчиков.

«Для меня эта премия делает большой акцент на жизни женщины как мамы. И, конечно, на мой взгляд, такие мероприятия очень важны и нужны. Я первый раз узнала, что в принципе в России так хорошо празднуется День Матери. Но и помимо всех мероприятий, больших праздников нужно каждому человеку любить не только матерей, но и отцов, и родителей в целом — чтить и почитать», — уверена Екатерина Беспятых, обладательница премии «Мама-блогер».

Сразу 15 выдающихся женщин стали обладательницами премии, также в рамках праздника провели аукцион, а полученные деньги направят на благотворительность.