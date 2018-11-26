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Марианская впадина поглотила около 80 млн тонн воды

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Марианская впадина поглотила около 80 млн тонн воды

Вашингтон 26 ноября. Специалисты Вашингтонского университета обнаружили разлом на дне Марианской впадины.

Ученые выяснили, что разлом находится на стыке двух тектонических плит. В него попадает огромное количество воды, в четыре раза больше, чем специалисты предполагали ранее. По последним подсчетам, за миллион лет через Марианский желоб в землю попало около 79 миллионов тонн воды. По словам ученых, уровень мирового океана при этом не снижается.

Исследователи полагают, что вода, вероятно, выбрасывается в атмосферу при извержениях вулканов.

Напомним, Марианская траншея растянулось на 2,5 тысячи километров к востоку от Филиппин и к западу от Гуаме. Самая глубокая точка в ней — бездна Челленджера. Она находится на расстоянии 11 километров от поверхности Тихого океана.

Автор: Денис Коробейников
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