Краснодарский суд отменил арест рэпера Хаски
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Москва, 26 ноября. Первомайский районный суд Краснодара отменил административный арест музыканта Дмитрия Кузнецова, известного под псевдонимом Хаски. Об этом рассказал адвокат рэпера Алексей Аванесян.
Он сообщил, что Хаски вот-вот выпустят из спецприемника.
«Постановление [об отмене ареста] подлежит немедленному исполнению. Едем в спецприемник за Дмитрием», — написал адвокат Хаски в Facebook.
Напомним, в четверг Хаски был приговорен к 12 суткам административного ареста за мелкое хулиганство — после отмены своего концерта рэпер решил выступить перед поклонниками, стоя на крыше автомобиля.
Известные российские рэперы Баста, Noize MC и другие ранее сообщили о намерении провести концерт в поддержку Хаски.