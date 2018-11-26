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Краснодарский суд отменил арест рэпера Хаски

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Краснодарский суд отменил арест рэпера Хаски

Москва, 26 ноября.  Первомайский районный суд Краснодара отменил административный арест музыканта Дмитрия Кузнецова, известного под псевдонимом Хаски. Об этом рассказал адвокат рэпера Алексей Аванесян.

Он сообщил, что Хаски вот-вот выпустят из спецприемника.

«Постановление [об отмене ареста] подлежит немедленному исполнению. Едем в спецприемник за Дмитрием», — написал адвокат Хаски в Facebook.  

Напомним, в четверг Хаски был приговорен к 12 суткам административного ареста за мелкое хулиганство — после отмены своего концерта рэпер решил выступить перед поклонниками, стоя на крыше автомобиля.

Известные российские рэперы Баста, Noize MC и другие ранее сообщили о намерении провести концерт в поддержку Хаски.

Автор: Федор Веснин
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