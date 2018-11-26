МВФ оплачивает войну: в Совфеде объяснили, почему фонд будет сотрудничать с Украиной после введения военного положения

Международный валютный фонд не будет прекращать сотрудничество с Киевом в случае введения военного положения на Украине. В организации подчеркнули, что главным условием предоставления траншей является наличие у страны плана реформ и его реализация властями. При этом в МВФ сослались на заявление, сделанное еще в октябре 2014 года.

«У МВФ нет формальных юридических запретов, препятствующих продолжению сотрудничества в условиях военного положения. Мы уже сотрудничали с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной интенсивности», — заявил тогда бывший представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

В региональном отделении организации на запрос издания «Украински новины» не подтвердили эту информацию, заявив, что «не готовы предоставить комментарий по возможному введению военного положения в стране».

Напомним, вчера украинский президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады вопрос о введении в стране военного положения сроком на 60 суток. Об этом было объявлено во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В ближайшее время парламент Украины должен рассмотреть данный вопрос.

В качестве формальной причины было названо якобы имевшее место нападение российских военных в Черном море на корабли ВМСУ, которое Порошенко назвал «актом военной агрессии».

В реальности ситуация была обратной — украинские военные корабли нарушили российскую границу и, совершая опасные маневры, приближались к Керченскому проливу. Отметим, экипажи проигнорировали законные требования погранслужбы РФ. В итоге суда были задержаны, что в Киеве посчитали «актом агрессии».

Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов в интервью Федеральному агентству новостей напомнил, что Европа финансирует не первоочередные нужды украинского государства, а антироссийскую риторику, которая ведет к расширению раскола между Россией и Украиной.

«Мы же понимаем, что сейчас западные сообщества обслуживают Украину не как государство, а как конкретный политический режим, имеющий определенные цели, в основе которых лежит враждебность к РФ. И оплачивается именно это, а не нужды украинского народа и национальной экономики. Никогда бы не было щедрости со стороны международных финансовых институтов, если бы не политическая подоплека», — подчеркнул сенатор.

По мнению собеседника ФАН, Киеву не имеет смысла прикрывать необходимость финансовой поддержки военным положением, поскольку транш МВФ направлен исключительно на политические провокации.

«Заявления о введении военного положения, как и тот факт, что на Украине сейчас может возникнуть военный режим, ничуть не меняют эту ситуацию, а наоборот, лишь подчеркивают, что оплачиваются политические задачи и цели. Чем острее отношения между Россией и Украиной, тем больше будут говорить о необходимости финансовой и иной помощи, так что все очень закономерно», — рассказал Морозов.

Военное положение позволит действующему президенту Украины Петру Порошенко установить комендантский час в стране, по своему усмотрению сменить часть городских и областных администраций на военное руководство, а также отложить на неопределенный срок парламентские и президентские выборы. После этого обстановка на Украине, отметил Морозов, станет еще более напряженной.