Лавров ответил на требование ЕС прекратить проверку судов в Азове

Москва, 26 ноября. Россия проводит инспекции судов в Азовском море в полном соответствии с международным правом и договоренностями с Украиной, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров отметил, что слышал о требовании Евросоюза в лице представителя внешнеполитической службы прекратить инспекцию судов в Азовском море. По словам главы МИД РФ, эти проверки еще не привели ни к одной жалобе со стороны проверяемых судов.

«Эти инспекции проводятся в полном соответствии с имеющимися договоренностями, в том числе с Украиной», — заявил лавров в ходе пресс-конференции.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС намерен рассмотреть конкретные меры в отношении России из-за проверки судов в Азове. Брюссель потребовал прекратить инспектирование судов. Могерини добавила, что европейские страны рассмотрят возможность усиления санкций против РФ.

В Госдуме РФ заявление Могерини назвали вмешательством во внутренние дела страны, об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет. По словам парламентария, Азовское море является внутренними водами двух стран, а Керченский пролив находится под контролем России. Российские пограничники осматривают суда в соответствии с протоколом, что даже признавала украинская сторона.

Напомним, ситуация в Азове обострилась в марте текущего года из-за задержания российского судна «Норд» с российскими гражданами на борту. В воскресенье три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Тогда российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда.

В понедельник по запросу РФ будет созвано экстренное совещание Совета безопасности ООН. По факту случившегося заведено уголовное дело.