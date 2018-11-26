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Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве комиссии Украина — НАТО

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Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве комиссии Украина — НАТО

Киев, 26 ноября. Президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонные переговоры, во время которых договорились о срочном созыве комиссии Украина — НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

«Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина — НАТО из-за агрессии России», — написал он в Facebook.

По словам официального представителя украинского президента, Порошенко также призвал генсека Североатлантического альянса «усилить международное давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей».

Напомним, накануне утром три корабля военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту незаконного пересечения границы России возбуждено уголовное дело.

Впоследствии секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что украинские власти в связи с произошедшим могут ввести военное положение. По мнению многих экспертов, такой шаг может быть использован президентом страны Петром Порошенко как повод для отмены предстоящих выборов, которые намечены на весну 2019 года, а также для привлечения внимания Запада. Вопрос о введении военного положения будет рассмотрено Верховной радой в понедельник.

Автор: Екатерина Кухарева
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