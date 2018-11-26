«Уж очень «Конформист» был про советскую власть»: Меньшов вспоминает лучшие фильмы Бертолуччи

Великий итальянский режиссер, обладатель премии «Оскар» Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет после продолжительной болезни. Самыми знаменитыми картинами Бертолуччи считаются фильмы «Конформист» (1970), «Последнее танго в Париже» (1972), «Последний император» (1987), за который режиссер получил премию «Оскар», а также «Маленький Будда» (1993), «Ускользающая красота» (1996), «Мечтатели» (2003), хотя все фильмы мастера кинокритики считают шедеврами.

Чем является Бертолуччи для мирового кино и как трудно его фильмы шли к советскому зрителю, Федеральному агентству новостей рассказал обладатель премии «Оскар», советский и российский актер, режиссер и продюсер Владимир Меньшов.

«Когда начали уходить один за одним [великие итальянские режиссеры] [Лукино] Висконти, [Пьетро] Джерми, [Федерико] Феллини, — казалось, что закончился уже великий итальянский кинематограф, который мы все обожали, и который послужил для нас окном в мир в конце 1940-х — начале 1950-х годов. И тут неожиданно возникла фигура Бертолуччи, который был как бы в тени своих великих современников», — рассказал Владимир Меньшов.

Собеседник ФАН напомнил, что вначале Бертолуччи был вроде подмастерья у «старших товарищей» — Жака-Люка Годара и Пьера Паоло Пазолини, но этот период продолжался недолго.

«А потом стали появляться его собственные великие фильмы, — продолжил Меньшов рассказ о Бертолуччи. — Я помню, что «Конформист» произвел на нас всех очень большое впечатление, хотя у нас показывали обрезанный вариант этого фильма. Уж очень «Конформист» был про советскую власть, вообще про диктатуру… Но тем не менее его показывали».

А вот самый скандальный и самый знаменитый фильм Бертолуччи «Последнее танго в Париже» для советских граждан был противопоказан, вспоминает Меньшов.

«Фильм «Последнее танго в Париже» у нас вообще не вышел на экраны, — вспоминает оскароносный российский режиссер. — Но, надо сказать, во всем мире, особенно в католическом, этот фильм произвел очень двойственный эффект. С одной стороны, на него бросились зрители: все его хотели смотреть, поскольку у этой картины была слава чуть ли не порнофильма. Но это было вторично. А первично — это был все-таки очень высокого уровня кинематограф, который Бертолуччи предъявил миру».

Владимир Меньшов с восхищением вспомнил и о фильме Бертолуччи «Последний император», за который итальянский мэтр получил две премии «Оскар» — за лучший сценарий и как лучший режиссер.

«Великолепная была картина о последнем китайском императоре, великолепная в том числе по изобразительному ряду. Короче говоря, мировая слава вернулась к итальянскому кинематографу именно с появлением Бертоллуччи, а особенно в период расцвета его творчества. Он был не так уж стар по нынешним временам, мог еще по крайней мере жить, а то еще и творить. Выражаю глубокое сочувствие итальянскому кинематографу, потерявшему своего выдающегося мастера», — подчеркнул Владимир Меньшов.

Бернардо Бертолуччи родился 16 марта 1940 в Парме (Италия). В 1960-е годы был последователем режиссеров Жака-Люка Годара и Пьера Паоло Пазолини. Фильм Бертолуччи «Последний император» (1987) был удостоен премии «Оскар». Режиссер также был лауреатом премий «Золотой глобус», BAFTA, а также Берлинского и Венецианского кинофестивалей.

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