Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность российских дипломатов

Москва, 26 ноября. Россия требует от Украины обеспечить безопасность своей дипломатической миссии в Киеве. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, с Украины поступает информация о действиях радикалов, а также об их «намерении штурмовать российское посольство». Она также напомнила, что ночью в Киеве проходили акции в непосредственной близости от российского посольства.

Как пишет РИА Новости, Захарова потребовала от руководства Украины незамедлительно принять меры по обеспечению безопасности российских дипломатов «во избежание тяжелейших последствий».

Напомним, 25 ноября украинская сторона предприняла попытки провокации на Азовском море. Три корабля ВМС Украины нарушили территориальные воды России и не реагировали на требования пограничников. Они были задержаны, возбуждено уголовное дело. В Киеве обсуждают введение военного положения.