Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность российских дипломатов

43
0 Оставить комментарий

Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность российских дипломатов

Москва, 26 ноября. Россия требует от Украины обеспечить безопасность своей дипломатической миссии в Киеве. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, с Украины поступает информация о действиях радикалов, а также об их «намерении штурмовать российское посольство». Она также напомнила, что ночью в Киеве проходили акции в непосредственной близости от российского посольства.

Как пишет РИА Новости, Захарова потребовала от руководства Украины незамедлительно принять меры по обеспечению безопасности российских дипломатов «во избежание тяжелейших последствий».

Напомним, 25 ноября украинская сторона предприняла попытки провокации на Азовском море. Три корабля ВМС Украины нарушили территориальные воды России и не реагировали на требования пограничников. Они были задержаны, возбуждено уголовное дело. В Киеве обсуждают введение военного положения.

Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность российских дипломатов

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.