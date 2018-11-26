Москалькова рассказала о состоянии раненных при задержании украинских моряков

Киев, 26 ноября. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о состоянии раненных при задержании в Черном море украинских моряков.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook сообщила о том, что Москалькова передала ей информацию о состоянии украинских моряков, которые были ранены при задержании.

Как отметила уполномоченный по правам человека в России, они находятся в Керченской больнице №1.

«Их состояние оценивается как не тяжелое, — передала подписчикам слова коллеги из России украинский омбусмен. — Москалькова заверила меня, что им оказана вся необходимая помощь и угрозы жизни нет».

В отношении задержанных украинцев проводятся процессуальные действия. Как отметила Москалькова, их опрашивают следователи.

Ранее источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах уточнили, что после задержания украинских кораблей в больнице находятся Артеменко Андрей Анатольевич (31 марта 1994 года рождения, Новоукраинка), Сорока Василий Викторович (11 апреля 1991 года рождения,Одесса), а также Эйдер Андрей Дмитриевич (20 декабря 1999 года, Одесса).

Напомним, накануне Киев ввел в акваторию Черного моря корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Федеральная служба безопасности РФ обвинила их в нарушении границ России. В связи с инцидентом Керченский пролив временно был закрыт для гражданских судов.

Сопровождавшие их российские корабли и катера пограничной службы и Черноморского флота (ЧФ) призывали украинские суда к незамедлительной остановке, однако они никак не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Суда были задержаны. По факту нарушения государственной границы РФ было возбуждено уголовное дело.