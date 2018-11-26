Песков объяснил, почему не писал географический диктант

Москва, 26 ноября. Пресс-секретарь российского лидера, председатель медиасовета Русского географического общества (РГО) Дмитрий Песков объяснил, почему не смог принять участие в географическом диктанте.

«Я лично не смог​​​. Я был в командировке», — объяснил он журналистам.

Он также добавил, что результаты диктантов всегда анализируются, но в общих чертах на сегодняшний день, по его словам, географическая грамотность оставляет желать лучшего.

Однако Песков отметил, что географическая грамотность у граждан РФ выше, чем у жителей зарубежных государств.

Географический диктант состоялся 11 ноября 2018 года.