Песков объяснил, почему не писал географический диктант
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Москва, 26 ноября. Пресс-секретарь российского лидера, председатель медиасовета Русского географического общества (РГО) Дмитрий Песков объяснил, почему не смог принять участие в географическом диктанте.
«Я лично не смог. Я был в командировке», — объяснил он журналистам.
Он также добавил, что результаты диктантов всегда анализируются, но в общих чертах на сегодняшний день, по его словам, географическая грамотность оставляет желать лучшего.
Однако Песков отметил, что географическая грамотность у граждан РФ выше, чем у жителей зарубежных государств.
Географический диктант состоялся 11 ноября 2018 года.