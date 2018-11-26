Путин знает о ситуации в Керченском проливе — Песков

Москва, 26 ноября. Президент РФ Владимир Путин проинформирован о ситуации в Керченском проливе, где накануне появились украинские военные суда. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Речь идет все-таки о серьезной провокации, поэтому, конечно же, и вчера, и сегодня всю полноту информации (Путин получал — Прим.ФАН)», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что накануне три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь. В связи с инцидентом президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении ввести военное положение.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева. В понедельник по запросу РФ будет созвано экстренное совещание Совета безопасности ООН.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос разграничения территориальных вод в Черном море, согласно ранее достигнутым договоренностям, должен рассматриваться совместно, а любое движение военных судов — согласовываться. Однако Керченский пролив полностью попадает под суверенитет России, которая является единственным прибрежным государством.

Отметим, что введение военное положения на Украине на длительный срок позволит теряющему поддержку населения Порошенко отменить запланированные на весну выборы и сохранить власть.