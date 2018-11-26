После украинской провокации на Азове Киев попросил ЕС о новых санкциях для России

Киев, 26 ноября. Киев призывает страны Евросоюза ввести санкции против России из-за инцидента в Азовском море. Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

«Призываем страны ЕС ввести дополнительные санкции против РФ за нарушение норм судоходства в нейтральных водах, нападение на наши корабли, ранения наших военных», — написала Луценко на своей странице в Facebook.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля нарушили границу России в Керченском проливе. Они игнорировали требования российских пограничников об остановке и совершали опасные маневры. Пограничники крымского погрануправления ФСБ России применили оружие, чтобы остановить военные суда. После инцидента украинский президент Петр Порошенко заявил, что в стране необходимо ввести военное положение на 60 суток.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нарушение тремя судами ВСМУ границы является однозначной провокацией. Он подчеркнул, что Киев нарушил ключевые положения международного права.

По словам директора Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрея Иванова, введение военного положения должно повысить градус напряженности в украинском обществе.

«Порошенко говорит, что военное положение направлено на защиту страны. Сразу встает вопрос: как? Как военное положение может помочь защитить страну? Тем более, когда на нее никто не нападает», — заявил Андрей Иванов.

Ранее бывший министр обороны Молдавии Валерий Плешка высказал мнение, что Петр Порошенко специально спровоцировал напряженную ситуацию в Керчи, чтобы избежать выборов в стране.