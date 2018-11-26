Сирия, 26 ноября. Курды ведут переговоры с боевиками ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. Три подземных тоннеля ИГ были обнаружены в провинции Салах Эд-Дин в Ираке. Джихадисты «Ан-Нусры»*** захватили школу в провинции Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные обстрелы укрепрайонов боевиков в северной части Хамы.

«Исламское государство»1: ведет переговоры с курдами в провинции Дейр-эз-Зор.

«Тахрир Аш-Шам»: захватила школу в населенном пункте Даркуш в провинции Идлиб; пережила взрыв юго-восточнее Маарет Ан-Нумана на юге Идлиба.

Курды: лишились 14 бойцов в ходе последних столкновений с террористами в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: продолжает проводить авианалеты в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

ВС Ирака: обнаружили и уничтожили подземные тоннели ИГИЛ1 в иракской провинции Салах Эд-Дин.

Провинция Дейр-эз-Зор

В провинции Дейр-эз-Зор не прекращаются бои между отрядами «Исламского государства» и проамериканскими «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). Twitter-канал (HosengHesen) опубликовал фото 14 бойцов Отрядов народной самообороны (YPG), погибших во время последних вооруженных столкновений с террористами в так называемом Хаджинском кармане. Напомним, боевики ИГ заметно активизировали боевые действия на юго-востоке региона после того, как представители SDF заявили о приостановке военной операции в Дейр-эз-Зоре и передислокации значительной части отрядов к границе с Турцией.

По данным новостного портала Masar Press Agency, военные самолеты международной коалиции продолжают проводить боевые вылеты над районами Юго-восточной Сирии. О возможных жертвах со стороны мирного населения пока не сообщалось. Напомним, под ударами авиации стран Запада нередко гибнут местные жители провинции. Так, накануне бомбардировки США привели к 14 жертвам среди гражданских лиц.

Между тем появилась информация о начале переговоров между «демократическими силами» и лидерами ИГИЛ. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (soundandpic), террористы требуют беспрепятственной эвакуации в пустынные районы Ирака с личным оружием.

Провинция Идлиб

Информационный портал Orient News сообщает о том, что боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, захватили школу в населенном пункте Даркуш к северо-западу от Идлиба, превратив ее в один из своих военных объектов. Местные активисты сообщают о том, что исламисты ворвались в учебное заведение, учинив в нем разгром. После этого боевики объявили, что здание более непригодно для обучения детей.

Тем временем появились данные о последствиях взрыва мины в пригороде населенного пункта Маарет Ан-Нуман в южной части региона. Согласно информации медиапортала Masar Press Agency, в результате детонации СВУ несколько мирных жителей пострадали. Кроме того, сообщается о еще одном взрыве, прогремевшем юго-восточнее Маарет Ан-Нумана. Детонировала бомба, заложенная на обочине дороги, что привело к ранению двух человек. Предполагается, что ответственность за установку заряда несут подпольные ячейки террористов «Исламского государства».

Турция продолжает предпринимать попытки вывести боевиков из демилитаризованной зоны, в границах которой по условиям Сочинских договоренностей 17 сентября не должны находиться отряды ни одного из вооруженных формирований. Twitter-канал (HalabTodayTV) передает, что турецкие войска прибыли к посту наблюдения в деревне Ас-Сарман на юго-востоке Идлиба. Напомним, накануне сообщалось о том, что Анкара передислоцирует джихадистов, согласившихся покинуть буферную зону, к границам с Хасакой. Военные эксперты отмечают, что Турция усиливает военный контингент на линии соприкосновения сил с курдами в преддверии начала новой военной операции.

Провинция Хама

На севере Хамы продолжаются перестрелки между правительственными войсками и исламистами вооруженной оппозиции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (MostooKhaled), военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по оборонительным сооружениям боевиков в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина, Кафр Зета, Мурек, Аль-Джанабра и Ас-Сармания. Также об этом заявляет интернет-портал Halab Today TV. Сведений о нанесенном радикалам уроне в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, вооруженные стычки были инициированы джихадистами, выступающими против мирного урегулирования конфликта с сирийским правительством.

Ирак

Новостное агентство Iraqi News сообщает о том, что военнослужащие вооруженных сил Ирака обнаружили три тоннеля, принадлежавших боевикам «Исламского государства», в провинции Салах Эд-Дин. Военный источник из иракской армии передает, что подземные переходы использовались джихадистами в качестве укрытий и хранилищ для вооружения. Отмечается, что все коридоры были уничтожены, дабы предотвратить их использование членами «спящих ячеек» террористической группировки. Напомним, правительственные войска проводят обыски с целью выявления и ликвидации подпольных групп радикалов ИГ, которые все еще продолжают террористическую деятельность в Ираке, несмотря на то, что о полном освобождении страны было объявлено в конце прошлого года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)