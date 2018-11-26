В Киеве заявили о задержании 20 украинских моряков в Азовском море

Киев, 26 ноября. Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова рассказала о том, как чувствуют себя участвовавшие в провокации в Азовском море украинские моряки. Информацию об экипаже судов, задержанных российскими пограничниками, украинской коллеге предоставила омбудсмен из РФ Татьяна Москалькова.

«Получила информацию от Москальковой — моряки находятся в городе Керчь в Пограничном управлении, а именно 20 человек. Сейчас с ними общается следователь РФ», — написала Денисова в Facebook.

По ее словам, моряки чувствуют себя нормально, никакой «угрозы их жизни нет». Состояние же трех членов экипажа кораблей ВМС Украины, которые получили ранения при задержании, она назвала тяжелым.

Ранее, напомним, Федеральное агентство новостей сообщило, что Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер находятся под присмотром врачей в отделении травматологии Керченской больницы №1 имени Пирогова.

Отметим также, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ФАН объяснил, почему Украина пошла на провокацию в Черном море. По его мнению, ВМС Украины действовали с подачи США.