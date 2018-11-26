В Раде нашли компромиссное решение по введению военного положения на Украине

Киев, 26 ноября. Внефракционный депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что украинский парламент может ввести военное положение на 30 дней на ограниченной территории.

«Из того, что я вижу, компромиссным решением по военному положению будет его введение на 30 дней и лишь на ограниченной территории», — написал Береза в Facebook.

По словам депутата, такое решение позволит не отменять и не переносить даты выборов, а также прекратить все инсинуации. Береза отметил, что такое компромиссное решение о введении военного положения поддерживают многие парламентарии.

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко также считает, что введение военного положения на Украине не означает автоматическую отмену выборов президента. Ранее вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид заявила, что введение военного положения на всей территории Украины в связи с провокацией ВМСУ в Керченском проливе — прекрасная возможность манипулировать выборами президента и, при необходимости, применить «немного диктатуры».

Выборы на Украине назначены на март 2019 года. Согласно данным опроса, Порошенко занимает третью позицию в президентской гонке, заметно уступая Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому. Перенос выборов позволит Порошенко сохранить за собой президентский пост еще на некоторый период.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи игнорировали и совершали опасные маневры. ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.