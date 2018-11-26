Оправданная стратегия Шойгу: зачем Россия и Индия проводят военные учения «Индра-2018»

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу понимает потребность России в тесном взаимодействии с Индией по линии совместных маневров, отработки навыков взаимодействия военнослужащих двух государств в рамках многолетнего сотрудничества, уверен эксперт. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Военные учения «Индра-2018» проходят с 18 по 28 ноября, в них принимают участие около 500 военнослужащих ВС РФ и Индии. Российско-индийские антитеррористические учения «Индра» проводятся с 2003 года. Предыдущие совместные учения прошли в 2017 году на полигонах Приморского края и на морских полигонах ТОФ в формате межвидового взаимодействия войск.

Давние корни и богатые традиции

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что российско-индийское военное сотрудничество имеет давние корни и богатые традиции. Эксперт напомнил, что последним иностранным дипломатом, которого в феврале 1953 года в Кремле принимал председатель Совета министров СССР и одновременно Верховный главнокомандующий ВС СССР Иосиф Виссарионович Сталин, был именно посол Индии: тогда обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в самых разных сферах, включая оборонную.

«Мы помним премьер-министров Индии Джавахарлара Неру, Индиру Ганди, Раджива Ганди, то, как в этот период СССР помогал Индии отстаивать свою независимость и территориальную целостность от пакистанских исламистских генералов и китайских маоистов. Отрадно, что эти традиции продолжаются», — заявил Соловейчик.

По словам эксперта, совместные учения военных двух стран проходят в рамках как двусторонних договоренностей, так и в рамках ШОС. Индия является одним из крупнейших покупателей отечественной боевой техники — неважно, идет ли речь о военных кораблях, самолетах, или вооружении сухопутных войск.

«Совместные маневры дают возможность эти вооружения опробовать, отработать навыки взаимодействия военнослужащих двух стран, которые могут им пригодиться в будущем, при отражении агрессии извне или террористических атак. А если при этом солдаты и офицеры ВС РФ еще и будут практиковать йогу — то это пойдет лишь на пользу их здоровью, улучшит самочувствие в непривычном для нас индийском климате, — пошутил Соловейчик. Расширение сотрудничества с Индией в оборонной сфере относится к числу приоритетов России как во внешней политике, так и в плане развития связей по линии предприятий ВПК, то есть выгодно нашей стране и экономически».

Эксперт подчеркнул, что в условиях сложной ситуации в экономике каждый индийский заказ означает сохранение как рабочих мест, так и производственных мощностей предприятий в этом высокотехнологичном секторе отечественной промышленности, дает толчок развитию научной мысли и созданию новых конструкторских наработок. Это важно и само по себе, и в контексте закрепления долговременных связей между народами двух стран.

По словам аналитика, в условиях, когда по всему периметру российских границ (за исключением, быть может, Белоруссии) нарастает напряженность, в условиях, когда агрессивный блок НАТО вплотную подбирается к российской территории, Япония пытается оторвать от РФ ее земли, а украинская военщина устраивает вооруженные провокации на суше и на море, военно-техническое сотрудничество с Индией для России крайне важно. Это жизненно необходимо, подчеркнул эксперт.