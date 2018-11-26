Порошенко пошел ва-банк: в РФ рассказали о последствиях военного положения на Украине

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от России «немедленно освободить украинских военнослужащих», которые были задержаны накануне за нарушение российской морской границы в Азовском море. Эта ситуация может стать причиной введения на Украине военного положения, заявил Порошенко.

По словам украинского президента, этот вопрос будет рассмотрен в Верховной раде уже в понедельник, 26 ноября.

В России слова и действия Порошенко объясняют его желанием остаться у власти. Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько уверен, что Петр Порошенко, понимая, насколько низок сегодня его рейтинг среди украинских избирателей, решил пойти ва-банк.

«Военное положение позволит Украине еще больше изолировать себя от России, прервать железнодорожное и автомобильное сообщение с ней, запретить гражданам Украины ездить к нам. А во внутренней политике введение военного положения может привести к еще большему ограничению прав и свобод в медийной сфере, к реквизиции в пользу государства и армии имущества украинцев, земли и капиталов, а также к отмене выборов, потому что если военное положение на Украине будет продлено до 31 марта 2019 года, никаких выборов президента в стране не будет, и Порошенко останется у власти», — заметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Богдан Безпалько.

Что же касается требования Порошенко освободить украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы, то политолог напомнил о главном редакторе РИА Новости — Украина Кирилле Вышинском, россиянине Евгении Мефедове, задержанном в числе других участников Антимайдана в день поджога Дома профсоюзов в Одессе, и других людях, задержанных украинскими правоохранителями по политическим мотивам без суда и следствия.

«Пусть Порошенко проведет добросовестное расследование и накажет убийц журналиста Олеся Бузины. Пусть выпустит капитана «Норда», который все еще находится в украинских застенках. То есть нам есть что обсудить», — напомнил Богдан Безпалько.

Эксперт также напомнил, что о том, что Порошенко введет военное положение на Украине, лишь бы подольше сохранить власть в своих руках, говорили еще несколько лет назад.