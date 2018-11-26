Кремль сообщил, когда начнется кампания медиагрантов РГО на 2019 год

Москва, 26 ноября. Новая кампания медиагрантов Русского географического общества (РГО) на будущий год стартует в феврале. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В феврале мы запускаем кампанию по грантам на 2019 год​​. Мы сейчас активно к ней готовимся», — уточнил он.

Песков обратил внимание на то, что общество склонно поддерживать долгоиграющие проекты, интеллектуальные игры, ролики для трансляций по телевидению, речь также идет о важных для РГО региональных СМИ.

При этом пресс-секретарь главы РФ с сожалением отметил, что в течение последних лет наблюдается тенденция по сокращению объемов грантов, которые выделяются на проекты.

Песков также привел статистику, согласно которой лишь 50% молодых людей в возрасте от 25 до 35 лет знают об РГО, а в возрасте 18-25 лет доля слышавших об организации меньше.

РГО выделяет медиагранты в течение восьми лет, за это время субсидии получили 206 проектов. Общество материально поддерживает создание документальных и научно-популярных кинофильмов и мультимедийных проектов.