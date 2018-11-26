«Окровавленные» тельняшки развесили на воротах генконсульства РФ в Одессе

Одесса, 26 ноября. Украинские националисты, протестующие в поддержку моряков ВМС ВСУ, задержанных в Керчи после провокации в Черном море, принесли к генконсульству РФ в Одессе «окровавленные» тельняшки. Так они выразили свое недовольство «российской агрессией».

Ранее стало известно, что все три украинских корабля, незаконно нарушивших российскую границу в Черном море, были задержаны.

Как уточняют местные СМИ, выпачканные красной краской тельняшки националисты повесили на ворота консульства. Отмечается, что радикалы собираются проводить и другие акции в поддержку украинских моряков.

Напомним, 25 ноября три украинских военных корабля незаконно нарушили границу территориальных вод России в Черном море, а после, совершая опасные маневры и игнорируя законные требования российских пограничников, начали двигаться в сторону Керченского пролива. Суда были задержаны в Керчи.

Инцидент прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что это очень опасная провокация Киева. Вопрос об этом будет вынесен на заседание Совета безопасности ООН по инициативе России.

Тем временем власти Украины успели обвинить Россию «в агрессии» и «таране украинского буксира». Более того, украинский президент Петр Порошенко предложил ввести военное положение в стране, идею гаранта поддержал секретарь СНБО Александр Турчинов. Вопрос об этом будет рассмотрен Радой на заседании в 17.00 по местному времени.

Намерения Киева прокомментировал политолог Армен Гаспарян. Он буквально по пунктам объяснил, чем обернется для украинцев введение военного положения.