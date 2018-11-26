Рай для Порошенко: в ДНР связали провокацию ВМСУ с попыткой президента сохранить власть

Донецк, 26 ноября. Киевская провокация в Черном море и намерение в связи с этим ввести военное положение являются попыткой президента Украины Петра Порошенко удержать власть в стране путем отмены запланированных на весну 2019 года выборов. Такое мнение выразил депутат Народного Совета Донецкой народной республики Валерий Скороходов.

Парламентарий убежден, что провокация со стороны кораблей военно-морских сил Украины (ВМСУ) была далеко не случайна, они действовали по заранее подготовленному сценарию. В то время как и решение украинских властей рассмотреть вопрос о военном положении в стране было крайне предсказуемо, добавил Скороходов.

«Провокация с нарушением границы РФ – одно из звеньев плана Порошенко по сохранению власти в своих руках», — заявил он.

При этом депутат подчеркнул, что до президентских выборов на Украине осталось всего несколько месяцев, и несмотря на то, что Порошенко до сих пор официально не заявил о своем участии в голосовании, рейтинг действующего президента страны находится на отметке менее 10%.

«Огромная пропагандистская машина, находящаяся в распоряжении Порошенко, так и не смогла зазомбировать украинцев в части проявления симпатии к президенту», — констатировал он.

В связи с этим в Киеве было решено задействовать такой механизм, как введение военного положения, при котором, согласно соответствующему украинскому закону о его правовом режиме, выборы проводить не станут. Кроме того, будут существенно ограничены права и свободы граждан, подчеркнул Скороходов.

«Это просто рай для Порошенко», — указал депутат.

Скороходов обратил внимание на то, что с большой степенью вероятности, украинские власти будут пользоваться военным положением избирательно, с применением полюбившихся двойных стандартов.

«Войну России никто не объявит, торговля продолжится, банки будут взаимодействовать», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, в минувшее воскресенье утром три украинских корабля незаконно вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу. Российские пограничники, согласно международному праву, потребовали иностранные суда остановиться и прекратить опасные маневры, однако обращение было проигнорировано. Корабли были задержаны, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Впоследствии секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что украинские власти в связи с инцидентом могут ввести военное положение. Этот вопрос рассмотрят в понедельник в Верховной раде. По мнению многих экспертов, такой шаг может быть использован Порошенко как повод для отмены предстоящих выборов, поскольку его шансы на переизбрание слишком малы.

В то же время специалисты отмечали, что, даже если голосование будет проведено, оно не будет полностью легитимным, поскольку на выборах не смогут выразить свою гражданскую позицию жители Донецкой и Луганской народных республик, против которых в течение четырех лет Киевом ведется военная кампания. Украинские власти начали в Донбассе боевые действия в 2014 году, когда республики заявили о своей независимости, не приняв госпереворота в стране.