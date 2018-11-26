Черданцев будет судить Аленичева по делу об отказе от медосвидетельствования

Красноярск, 26 ноября. Вопрос о лишении водительских прав главного тренера футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева решится в преддверии Нового года. Судебное слушание по делу об отказе специалиста от медицинского освидетельствования состоится 26 декабря. Об этом рассказал в понедельник источник в суде.

Отмечается, что судьей на процессе будет однофамилец спортивного комментатора Георгия Черданцева — Алексей Валерьевич Черданцев, передает телеканал «360».

Напомним, в начале прошлой недели российские СМИ сообщили, что наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев был задержан полицией за вождение автомобиля в пьяном виде. Уточнялось, что от медосвидетельствования на месте специалист отказался.

Позднее Аленичев заявил, что не пил в тот вечер, а произошедшее назвал «настоящим спектаклем».