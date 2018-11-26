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В Крыму полностью освоили боевое применение С-400

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В Крыму полностью освоили боевое применение С-400

Москва, 26 ноября. Боевые расчеты систем противовоздушной обороны в Крыму полностью освоили основы эксплуатации и боевого применения комплексов С-400, «Тор-М» и «Тунгуска». Об этом рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Отмечается, что они успешно прошли переподготовку на зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», ЗПРК «Тунгуска М1» и ЗРС С-400. Комплексы поступили на вооружение ЮВО в 2018 году.

Ранее сообщалось, что четвертый дивизион С-400 защитит Крым от массированного удара с воздуха. Отмечается, что в районе населенного пункта Уютное в Евпатории заступил на боевое дежурство третий дивизион С-400. Два предыдущих дивизиона заработали в январе 2017 года в Феодосии и в январе 2018 года в Севастополе.

Четвертый дивизион развернется под Джанкоем. Все полки зенитно-ракетных комплексов под Евпаторией, Севастополем, Феодосией и Джанкоем прикроют комплексы малой дальности «Панцирь-1С».

В Крыму полностью освоили боевое применение С-400

Автор: Алия Садыкова
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