МВФ отреагировал на намерение Киева ввести военное положение

Киев, 26 ноября. Международный валютный фонд не намерен прекращать сотрудничество с официальным Киевом в случае введения на Украине военного положения после инцидента в Азовском море. В организации подчеркнули, что у Фонда нет никаких формальных оснований для свертывания сотрудничества.

Напомним, вчера Совет национальной безопасности Украины и президент Петр Порошенко призвали Верховную раду одобрить введение на Украине военного положения сроком на 60 дней после инцидента с тремя кораблями ВМСУ в Керченском проливе.

Как заявили в МВФ сославшись на заявление, сделанное в октябре 2014 года, у Фонда «нет формальных юридических запретов, препятствующих продолжению сотрудничества в таких условиях».

«Мы уже сотрудничали с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности», — заявил тогда бывший представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

Впрочем, впоследствии в киевском офисе МВФ на запрос издания «Украински новины» не подтвердили эту информацию, заявив, что «не предоставляли комментариев по возможному введению военного положения в стране».

Вопрос о введении на Украине военного положения будет рассмотрен сегодня на внеочередном заседании Верховной рады.

Напомним, вчера украинские военные корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» были задержаны пограничниками в исключительной экономической зоне Российской Федерации в районе Керченского пролива. В ФСБ подчеркнули, что располагают неопровержимыми доказательствами того, что Украина готовила провокацию в Черном море, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала украинские власти, заказавшие эту провокацию, «бандитами с большой дороги».