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Путин в Аргентине спросит Трампа о ситуации вокруг ДРСМД — Рябков

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Путин в Аргентине спросит Трампа о ситуации вокруг ДРСМД — Рябков

Москва, 26 ноября. Президент России Владимир Путин задаст вопрос своему американскому коллеге Дональду Трампу о ситуации вокруг Договора о ракетах средней и меньше дальности во время саммита G20 в Аргентине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, российский и американский лидеры обсудят не только вопросы стратегической стабильности, но и другие темы. Он подчеркнул, что в части контроля над вооружениями вопрос о ДРСМД — главный.

«Я думаю, он [вопрос] будет задан американскому лидеру нашим президентом», — подчеркнул Рябков.

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что США выйдет из договора РСМД, а также продолжит наращивание ядерного потенциала «пока остальные страны не придут в себя». Американский лидер подчеркнул, что это решение, в первую очередь, адресовано России и Китаю.

 

Автор: Денис Коробейников
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