В Сирии начался обмен задержанными в рамках астанинского процесса

Астана, 26 ноября. В рамках астанинского процесса начался обмен задержанными, пленными и телами погибших в Сирии. Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«В рамках работы рабочей группы по возврату задержанных, пленных и тел погибших, созданной в рамках астанинского процесса, состоялся обмен задержанными», — заявил Смадияров.

По словам главы пресс-службы МИД Казахстана, в рамках первой очереди состоялся обмен десяти человек со стороны оппозиции и десяти человек со стороны правительственных сил САР. Смадияров подчеркнул, что это свидетельствует о том, что астанинский процесс урегулирования уже начался.

Напомним, переговоры в Астане стали самой эффективной площадкой урегулирования конфликта в Сирии. В результате переговоров страны-гаранты мира в САР договорились о создании зон деэскалации. Встреча лидеров Турции, Ирана и России состоялась в июле текущего года в Сочи.