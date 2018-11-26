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Будем исходить из худшего: в МИД РФ допустили появление ракет США в Европе

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Будем исходить из худшего: в МИД РФ допустили появление ракет США в Европе

Москва, 26 ноября. Россия в своем военном планировании будет исходить из худшего сценария, при котором американские ракеты появятся в Европе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на специальном брифинге по теме Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Мы не хотим вновь разочароваться в коллегах с той стороны и поэтому в своем военном планировании будем исходить из наихудшего сценария, из гипотетических схем с появлением подобных систем», — отметил дипломат.

Будем исходить из худшего: в МИД РФ допустили появление ракет США в Европе

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из совместного с Россией договора, так как Москва, по его мнению, якобы нарушает данное соглашение. Многие эксперты в связи с намерением Штатов выразили мнение, что выход страны из договора приведет к глобальным последствиям и нанесет ущерб системе стратегической безопасности. 

Стоит отметить, что МИД РФ неоднократно уличал именно американскую сторону в нарушении условий договора. Так, США разместили установки, способные производить пуски ракет типа «Томагавк», на территории Румынии и Польши.

Ранее на брифинге Рябков объяснил, почему США выгодно «развалить» ДРСМД.

Автор: Екатерина Кухарева
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