Сирия: казахстанский МИД сообщил о составе делегации сирийской оппозиции в Астане
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Астана, 26 ноября. Делегацию сирийской вооруженной оппозиции на астанинских переговорах по урегулированию в САР возглавит Ахмад Тома. Об этом заявил директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов.
Он уточнил, что всего вооруженная оппозиция отправит в Астану 13 человек.
«Что они будут, это однозначно», — подчеркнул дипломат.
Как сообщает РИА Новости, Туматов отметил, что состав участников переговоров довольно разнообразный: "Есть и те, кто участвовал в предыдущих раундах".
Напомним, новый раунд межсирийских переговоров в Астане пройдет 28-29 ноября в столице Казахстана.