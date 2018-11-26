Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия: казахстанский МИД сообщил о составе делегации сирийской оппозиции в Астане

175
0 Оставить комментарий

«Будут, однозначно»: казахстанский МИД сообщил о составе делегации сирийской оппозиции в Астане

Астана, 26 ноября. Делегацию сирийской вооруженной оппозиции на астанинских переговорах по урегулированию в САР возглавит Ахмад Тома. Об этом заявил директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов.

Он уточнил, что всего вооруженная оппозиция отправит в Астану 13 человек.

«Что они будут, это однозначно», — подчеркнул дипломат.

Как сообщает РИА Новости, Туматов отметил, что состав участников переговоров довольно разнообразный: "Есть и те, кто участвовал в предыдущих раундах".

Напомним, новый раунд межсирийских переговоров в Астане пройдет 28-29 ноября в столице Казахстана.

Автор: Ярослава Замысловатова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.