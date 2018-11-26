Выставку «Сокровища музеев России» посетили более 250 тысяч человек

Москва, 26 ноября. Выставка «Сокровища музеев России» стала одной из самых посещаемых за последнее десятилетие. С экспозицией ознакомились более 250 тысяч человек.

Выставка была организована Патриаршим советом по культуре. В День народного единства ее открыли президент России Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр культуры России Владимир Мединский, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и многие другие.

Экспозиция позволяла жителям и гостям Москвы познакомиться с 280 самыми значимыми художественными произведениями, которые были собраны в 50 региональных музеях страны. Среди них оказалась и древняя икона Божией Матери «Умиление» (XVI века) из Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, которая особенно почитается верующими.

Несмотря на то, что выставка работала по 11 часов каждый день, спрос на нее не спадал ни в утренние, ни в вечерние часы. Посетители из других городов России специально приезжали в столицу на «Сокровища музеев России». Кроме того, параллельно были организованы специальные лекции, круглые столы, кинопоказы и презентации, которые позволяли поближе познакомиться с художественными произведениями.

«Это шестая выставка, организованная проектом «Россия — Моя история» под эгидой Патриаршего совета по культуре, — приводит слова организатора проекта Ивана Есина агентство Regnum. — На этот раз мы решили показать столичной публике богатство нашей культуры через коллекции региональных музеев».

Есин отметил, что выставку можно назвать не только художественной, но и исторической, так как на ней представлены произведения от XVII до XX века.

«Сокровища музеев России» стала одной из самых посещаемых художественных выставок последнего десятилетия. По словам организаторов, ее посетили более 250 тысяч человек.