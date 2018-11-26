Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева

Москва, 26 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что нарушение тремя судами ВМСУ границы РФ в Керченском проливе является однозначной провокацией. Киев нарушил ключевые положения международного права, подчеркнул глава российского МИД.

«Что касается вчерашнего инцидента, это однозначная провокация», — заявил глава российского МИД.

По словам Лаврова, Киев своей провокацией в Керченском проливе нарушил ключевые положения международного права, не только морского, но и общего. Глава МИД РФ сообщил, что своими действиями украинские военные пошли в разрез с уставом ООН, Конвенцией 1982 года и другими международными актами, призванными защищать суверенитет государств.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи игнорировали и совершали опасные маневры. ФСБ РФ применило оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь. Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало список раненных в перестрелке военных ВСУ.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении ввести военное положение в стране в связи с ситуацией в Керченском проливе. Вице-премьер Верховной рады Оксана Сыроид считает, что военное положение на всей территории Украины — прекрасная возможность манипулировать выборами президента и, при необходимости, применить немного диктатуры. Выборы на Украине назначены на март 2019 года. Согласно данным опроса, Порошенко занимает третью позицию в президентской гонке, заметно уступая Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому.

В понедельник по запросу РФ будет созвано экстренное совещание Совета безопасности ООН.



