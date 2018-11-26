Рябков объяснил, почему США выгодно «развалить» ДРСМД

Москва, 26 ноября. Вашингтон пытается поддержать американский военно-промышленный комплекс путем развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время специального брифинга по теме ДРСМД.

«Очевидным бенефициаром развала ДРСМД является корпорация американского ВПК», — подчеркнул Рябков.

По его словам, расчет идет на подрыв конкурентного потенциала российских оборонных предприятий для того, чтобы расширить международный рынок сбыта для американского ВПК.

«Их общее [российских предприятий ВПК] ослабление могло бы, как полагают в Вашингтоне, затормозить модернизацию Вооруженных сил России», — подчеркнул Рябков.

Напомним, что США объявили, что выходят из ДРСМД из-за того, что Россия якобы не соблюдает условия договора. Об этом заявлял американский президент Дональд Трамп, однако он не привел никаких доказательств.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва постаралась убедить США «не хлопать дверью» после того, как стало известно о намерении США выйти из договора. Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы договор был сохранен.