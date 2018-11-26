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Киевскую провокацию в Черном море обсудят на экстренном заседании Совбеза ООН — Песков

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Киевскую провокацию в Черном море обсудят на экстренном заседании Совбеза ООН — Песков

Москва, 26 ноября. Преднамеренная провокация Киева в Керченском проливе будет обсуждаться на экстренном заседании Совета безопасности ООН по инициативе России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что заседание пройдет в понедельник, 26 ноября.

«Вопрос сегодня будет рассматриваться в Собвезе по инициативе России», — подчеркнул он.

Кроме того, Песков подчеркнул, что провокация Киева является «очень опасной».

Как сообщалось ранее, три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», нарушивших российскую границу в Черном море, задержаны. Преднамеренная провокация Киева произошла накануне утром. После нарушения границы, корабли стали двигаться в сторону Керченского пролива, игнорируя требования российских властей. При этом они опасно маневрировали.

 

 

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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