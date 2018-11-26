«Умер один из столпов кинематографа»: смерть Бертолуччи прокомментировал Бортко

Скончался один их величайших режиссеров мирового кино, автор скандального «Последнего танго в Париже» Бернардо Бертолуччи. Он умер на 77 году жизни после продолжительной болезни, об этом сообщили итальянские газеты La Repubblica и Il Fatto Quotidiano.

Самыми знаменитыми картинами Бертолуччи, помимо «Последнего танго в Париже», снятого в 1972 году, считаются фильмы «Конформист» (1970 год), который очень тяжело шел к советскому зрителю, а также «Последний император» (1987), за который режиссер получил два «Оскара».

Не менее знамениты его фильмы «Маленький Будда» (1993), «Ускользающая красота» (1996), а также «Мечтатели» (2003) — горький фильм-расплата за бунт 1960-х.

В беседе с Федеральным агентством новостей насчет трагической вести о смерти классика итальянского и мирового кино, известный российский режиссер, актер и продюсер Владимир Бортко отметил, что в лице Бертолуччи мир потерял величайшего мастера.

«Это один из столпов кинематографа, — охарактеризовал Бортко скончавшегося итальянского режиссера. — Умер тот, чьими работами мы все всегда гордились. Хотелось бы, чтобы таких людей, как Бертолуччи, в мире было больше».

Бернардо Бертолуччи родился 16 марта 1940 в итальянской Парме. В 1960-е годы творил в духе бунтарей Жака-Люка Годара и Пьера Паоло Пазолини. В молодости Берлолуччи сам был бунтарем и разрушителем стереотипов, увлекался коммунизмом и фрейдизмом, что нашло отражение в его ранних фильмах, а затем было переосмыслено в зрелых работах, в том числе в фильме «Мечтатели».

Во многих своих фильмах Бертолуччи обращался к теме сексуальности, причем, как правило, к необычным ее формам или нетрадиционным. В зрелые годы увлекся буддизмом. Постоянно сотрудничал с великим оператором Витторио Стораро. Фильм Бертолуччи «Последний император» (1987) был удостоен двух премий «Оскар» — за режиссуру и за сценарий.

Бернардо Бертолуччи был также лауреатом премий «Золотой глобус», BAFTA, Берлинского и Венецианского кинофестивалей.

О месте похорон Бертолуччи информации пока нет.

Скандальные разоблачения

В 2016 году на YouTube появился фрагмент интервью Бернардо Бертолуччи 2013 года, где мэтр рассказывает, что знаменитая «сцена с маслом» в фильме «Последнее танго в Париже» была фактическим изнасилованием 19-летней на тот момент актрисы Марии Шнайдер. Эпизода не было в сценарии, а содержание сцены не было заранее согласовано со Шнайдер. Девушка не знала, что имела право отказаться, и после съемок чувствовала себя униженной и использованной. Бертолуччи так и не принес Шнайдер извинений, и после этого фильма они практически не общались.

Признание Бертолуччи вызвало бурную дискуссию о положении женщины в киноиндустрии, которая позже продолжилась громким делом о сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, которое серьезно изменило современный кинематограф.