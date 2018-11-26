РФ уговаривать не придется: Рябков призвал США переосмыслить деструктивные подходы по ДРСМД

Москва, 26 ноября. Если Соединенные Штаты переосмыслят свои дестабилизирующие подходы по ДРСМД и будут готовы к диалогу, то российскую сторону не надо будет уговаривать. Об этом в понедельник заявил в ходе специального брифинга заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Российский дипломат подчеркнул, что Москва не будет игнорировать потенциальное размещение новых ракет США на территориях, на которых они будут представлять угрозу РФ и ее союзникам.

Рябков также отметил, что в том случае, если Америка «переосмыслит свои деструктивные подходы и проявит готовность к конструктивному диалогу», то РФ «уговаривать не придется».

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку данное соглашение «невыгодное для Штатов». По его словам, Вашингтон собирается наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные «не придут в себя». Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотят получить более детальные разъяснения от США.