Песков назвал очень опасной провокацию Киева в Керченском проливе

Москва, 26 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень опасной провокацией Киева инцидент с украинскими военными кораблями в районе Керченского пролива.

«Речь идет об очень опасной провокации, которая требует особого внимания и особого разбирательства», — заявил он журналистам.

Напомним, 25 ноября около семи часов утра три военных корабля ВМС ВСУ нарушили границу территориальных вод России в Черном море, после, опасно маневрируя, они стали двигаться в сторону Керченского пролива. При этом Киев обвинил Россию в таране украинского буксира и «агрессии». Корабли были задержаны.

Украинский президент Петр Порошенко предложил ввести военное положение в стране. Эту идею поддержал глава СНБО Александр Турчинов. Рада рассмотрит предложение в понедельник в 17.00 мск.